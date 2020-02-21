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"أزارو" يسجل في فوز الاتفاق على الفيصلي بثنائية بالدوري السعودي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:41 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قاد المغربي وليد أزارو فريقه الاتفاق لتحقيق الفوز على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مهاجم الأهلي المعار نجح في إحراز هدف التقدم الأول للاتفاق في الدقيقة ٥٧ بضربة رأسية رائعة، ليدرك خالد كعبي التعادل للفيصلي في الدقيقة ٦٣.

وفي الدقيقة ٦٥ نجح سعيد الربيعي في إضافة الهدف الثاني والفوز للاتفاق والنقاط الثلاث بضربة رأسية.

بهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى ٢٣ نقطة محتلًا المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند ٢٨ نقطة في المركز الثامن.

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