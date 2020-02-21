Advertisements
Advertisements
Advertisements

لأول مرة.. السفير محمد العرابي يتحدث عن حملة التشوية التي تعرضها لها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:32 م
Advertisements
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
داليا الحسين
Advertisements
كشف السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أسباب تركه منصب وزير الخارجية بعد تعيينه بـ شهر و10 أيام فقط.

وقال "العرابي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن الفترة التي عينت فيها كان هناك استهداف للعاملين بوزارة الخارجية، موضحًا: "أنا اشتغلت فترة طويلة سفيرا لمصر إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واعتبروني ما سمي بالفلول".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: "الأقلام التي تحدثت عني آنذاك منهم الآن أما في قطر أو السجن أو لا يستطيعون الكتابة، مشيرًا إلى أن هؤلاء قادوا حملة تشويه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد العرابي مبارك حملات تشويه

أخبار تهمك

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 9 ساعات

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ ساعة و 9 دقيقة

الكشف عن مصير إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك

منذ ساعتين

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

منذ ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 20 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ أقل من ساعتين

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

06:27 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status