لأول مرة.. السفير محمد العرابي يتحدث عن حملة التشوية التي تعرضها لها

كشف السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أسباب تركه منصب وزير الخارجية بعد تعيينه بـ شهر و10 أيام فقط.



وقال "العرابي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن الفترة التي عينت فيها كان هناك استهداف للعاملين بوزارة الخارجية، موضحًا: "أنا اشتغلت فترة طويلة سفيرا لمصر إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واعتبروني ما سمي بالفلول".



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: "الأقلام التي تحدثت عني آنذاك منهم الآن أما في قطر أو السجن أو لا يستطيعون الكتابة، مشيرًا إلى أن هؤلاء قادوا حملة تشويه".

