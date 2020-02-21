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العناني يستعرض الجهود المبذولة لاستعادة السياحة الوافدة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:29 م
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الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة اتخدت عدد من الإجراءات لاستعادة السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها.

جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات المنفردة للوزير مع عدد من القنوات التليفزيونية اليونانية ووكالات الأنباء العالمية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور العناني، والدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، بالعاصمة أثينا.

وأشار العناني خلال لقاءاته الصحفية إلى أن تلك الجهود المبذولة تنوعت فكان منها ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، حيث تم ربط البحر الأحمر بمدن وادي النيل في صعيد مصر عن طريق تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر.

وأضاف أن شركة تيوي قامت بتشغيل أولى رحلاتها من إنجلترا إلى شرم الشيخ في ظل رفع الحظر من انجلترا إلى شرم الشيخ، لافتًا إلى أن شركة مصر للطيران سوف تقوم بتشغيل رحلة من مطار جيتويك بإنجلترا الي شرم الشيخ قريبًا وكذلك شركة ايزي جيت التي ستقوم بتشغيل خط طيران منتصف العام الجاري.

كما أطلقت الوزارة مبادرة "صيف في الصعيد" والتي تضمنت تخفيض أسعار تذاكر الزائرين الأجانب في الأقصر الي النصف وكذلك أسعار الأقصر باس وهو تصريح زيارة للأجانب يستطيع حامله زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر، ومدته 5 أيام وذلك لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية في صعيد مصر خلال شهري يوليو وأغسطس.
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الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ القنوات التليفزيونية السياحة والآثار

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