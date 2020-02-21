Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الإسماعيلي 0 × 1 بيراميدز | دور الـ 16 من كأس مصر الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:25 م Advertisements Advertisements Advertisements أخبار تهمك عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة منذ حوالي 20 ساعة الأهلي يستقر على عقوبة كهربا منذ أقل من ساعة الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي منذ حوالي 8 ساعات سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر منذ حوالي 7 ساعات تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا منذ حوالي 21 ساعة لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب منذ ساعة و 8 دقيقة بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي منذ حوالي 3 ساعات الكشف عن مصير إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك منذ ساعتين أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك منذ حوالي 15 ساعة أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر منذ حوالي 6 ساعات فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير منذ حوالي 11 ساعة فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية منذ حوالي 9 ساعات خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟ منذ ساعة و 13 دقيقة قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر منذ حوالي 3 ساعات الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار منذ ساعة عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر منذ أقل من ساعتين