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حزب الإصلاح الإخواني باليمن يدير معركة داخلية للتخلص من أدواته

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:14 م
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بوابة الفجر
وكالات
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يدير حزب الإصلاح اليمني، تنظيم الإخوان، معركة داخلية للتخلص من بعض أدواته، وتمكين آخرين للتفرد بجمع الجبايات من أسواق القات والمحلات التجارية والمغتربين في المناطق المسيطر عليها في العربية اليمنية.

وقالت مصادر مطلعة إن تنظيم الإخوان فجر معركة بين عصابات مسلحة ينحدر غالبية أفرادها من مديرية شرعب السلام بتعز وينتمون للجيش الوطني للتخلص منهم، والحد من نفوذ قيادات عسكرية ووجاهات قبلية يقفون خلفهم على حساب نفوذ التنظيم.

ووفقاً للمصادر، فجرت المعركة بقيام غزوان المخلافي بلطم مسلح يدعى بشار الشرعبي في مقيل قريبه رئيس نيابة تعز عبدالواحد منصور، ورد بشار الملطام بتنفيذ كمين في اليوم التالي ضد موكب غزوان المخلافي بمنطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز، وقتل اثنان وأصيب غزوان.

وجد الإخوان الحادثة فرصة لتغيير خريطة العصابات في مدينة تعز، فدفعوا أقارب غزوان المخلافي لاتهام المدعو غدر الشرعبي بتنفيذ الكمين، وتصاعدت الخلافات بينهما بعدما قامت عصابة غزوان بتعقب وإطلاق النار على أفراد محسوبين على غدر في شوارع شمال المدينة.

وبحسب المصادر، شنت عصابة غزوان المخلافي ومسلحون من أبناء المخلاف، وجميعهم مجندون في اللواء 22 ميكا، هجوماً واسعاً ضد على أماكن تواجد عصابة غدر الشرعبي المجندين في اللواء 170 دفاع جوي، ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء بمنطقة وادي القاضي شمالي مدينة تعز، وأسفر الهجوم عن مقتل مسلحين اثنين ومدني، وإصابة مسلحين ومدنيين، بينهم أطفال، وإحراق سيارات وتضرر عديد منازل.

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معركة داخلية الوالح الاصلاح اليمني الاخوان ادوات

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