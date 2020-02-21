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جوارديولا يوجة رسالة مؤثرة إلى لاعبي مانشستر سيتي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:22 م
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جوارديولا
جوارديولا
وكالات
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قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، إن "فريقه في قمة التركيز والالتزام ولن يغير نهجه بسبب عقوبة الحرمان من المسابقات الأوروبية لكرة القدم لمدة موسمين".

وعاقب الاتحاد الأوروبي (يويفا) سيتي بالإيقاف عامين وتغريمه 30 مليون يورو (32.42 مليون دولار) الأسبوع الماضي بعد تحقيق في خرق لقواعد اللعب المالي النظيف.

وسيطعن سيتي على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكن هذا لم يمنع وسائل الإعلام من التكهن برحيل لاعبين عن الفريق الإنجليزي إذا طبقت العقوبة.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين قبل أن يحل ضيفاً على ليستر سيتي في الدوري غداً السبت "أنا واثق تماماً في التزام اللاعبين. أظهروا هذا كثيراً وسنوات عديدة".

وأضاف "لا أحد يعرف ما سيحدث لكن لا أشك أبدا في التزام اللاعبين في آخر ثلاثة أشهر وفي كل مباراة. لا يمكن تغيير أفكار الناس. أدرك صعوبة العمل الذي نقوم به وأنا فخور بجهودهم طيلة هذه السنوات.

"لم يساعدنا أحد من الخارج. عملنا يوما بيوم ومباراة بمباراة وهذا لم ينته. تقدم النادي بطعن وسننتظر النتيجة".

تحدث مهاجم سيتي رحيم سترلينغ، عن ريال مدريد واصفاً النادي الإسباني بأنه "رائع" في مقابلة لصحيفة آس لكن غوارديولا لا يلوم لاعبيه على التحدث عن أندية أخرى.

وقال المدرب الإسباني "للاعبين كل الحرية في التعبير عن أفكارهم".

ويحتل ليستر المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف سيتي وكال غوارديولا المديح لأداء المدرب بريندان رودجرز هذا الموسم والاقتراب من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتابع غوارديولا "قلت قبل المواجهة السابقة إنني منبهر بأداء ليستر. يتحلى بتنظيم مدهش وبتشكيلة جيدة ويعرف ما يتعين فعله.
"من الرائع وجود فرق كهذه. هذا جيد لمصلحة الكرة الإنجليزية" مشيراً إلى أن جيمي فاردي مهاجم سيتي، الذي سجل 17 هدفاً في الدوري هذا الموسم، "أحد أفضل اللاعبين" الذين شاهدهم على الاطلاق.

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مانشستر سيتي جوارديولا

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