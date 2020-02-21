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شاهد.. بماذا علقت يارا على أغنيتها الجديدة "أرتكبت"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:21 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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عبرت الفنانة يارا عن حبها وتأثرها بأغنيتها الخليجية الجديدة "ارتكبت".

وكشفت "يارا" خلال لقائها على شاشة دبي قائلة: كتير حباها خصوصي انها أول تعامل مع الشاعر والملحن "يوم"، وان شاءالله فيه أكتر من تعامل.

وتابعت "يارا" قائلة: اللي مأثرني غير الأغنية وانها كتير بتشبهني، فكرة الفيديو اللي اتعملت، والعمل كتير مرتب وحلو.

وفي سياق أخر قدمت "يارا" العديد من الاعمال الغنائية منها توصي في، انت مني، كستنا، عايش بعيوني، معذبني الهوا، حب كبير، ما بعرف، بيت حبيبي.
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