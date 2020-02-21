تعرف على القيمة الغذائية للخبز المدعم بعد إضافة "الحديد" و"اليود"

قررت وزارة التموين إضافة بعد العناصر الغذائية والمعادن على المواد الغذائية الخبز والزيت التى تصرف للموطنين ضمن منظومة الدعم؛ بهدف تحسين القيمة الغذائية لتلك السلع للمساعدة في رفع المستوي الصحي للموطنين.

وقال وزير التموين علي المصيلحي خلال تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزارة تستعد لإضافة معدن الحديد للقمح المستخدم في صناعة رغيف الخبز للموطنين، كما إنها ستضيف عنصر اليود لزيت الطعام ضمن استراتجيتها لتحسن القيمة الغذائية لتلك السلع.

"الحديد" يساعد على تحسين نشاط الجسم :

وتعد مادة الحديد التى سيتم إضافتها عند صناعة الخبز المدعم دون رفع تكلفة إنتاجة، من أهم المواد التى يجب تواجدها في الأنسان، حيث يساعدة على توصيل الأوكسجين إلى جميع أجزاء الجسم مما يحسن أداء تلك الأجهزة، ويقوي الجهاز المناعة.

يمكن للأنسان أن يحصل على مادة الحديد، من العديد من المأكولات من ضمنها السمك واللحوم الحمراء، بالأضافة للخضروات مثل الطماطم والفواكه مثل الفراولة.

"اليود" يلعب دور هام في حرق الدهون:





ولمادة اليود التى ستستعد وزارة التموين إضافتها لزيت الطعام، دور هام في تقوية العضلات والأعصاي والمساعدة على سرعة حرق الدهون، وتنشيط عضلة القلب، ومعالجة ارتفاع ضغط الدم.

ويعد برنامج وزارة التموين لتحسين القيمة الغذائية للسلع التى تصرف للموطنين على منظومة الدعم ضمن منحة بقيمة 8 ملايين دولار كانت قد حصلت عليها لتنفيذ ذلك الأمر.

وأشارت وزارة التموين، أن هذة المواد التى ستضاف للخبز وزيت الطعام، ستساعد على القضاء على أامراض الأنيميا والتقزم، حيث تأتى في وقت تنظم فيه وزارة الصحة حملة 100 مليون صحة للقضاء على الأمراض الغير سارية.