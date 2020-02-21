Advertisements
Advertisements
Advertisements

أماني الرياحي تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس كليب "نور الشمس".. وعن بدايتها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
حوار رشا عادل
Advertisements
أماني الرياحي، مطربة تونسية صاعدة، بدأت مشوارها الفني منذ صغرها، وعرف عنها بحبها الشديد للموسيقى الشرقية المتتزجة بالعالمية، واستطاعت لفت الأنظار إلي موهبتها الغنائية القوية من ظهورها في الوسط الفني.


وفتحت أماني، قلبها لـ"الفجر الفني"، وتحدثت عن أعمالها الجديدة، وعن بداية مشوارها الفني إلي نص الحوار..


في البداية نهنئك على نجاح أغنية "نور الشمس" في عيونك" كيف جاءت فكرة الكليب؟

أغنية "نور الشمس في عيونك" هي ثاني أغنية من أغاني الألبوم "كيما الرياحي" وقد كانت فكرة أصدارها مع الأحتفال بعيد الحب نظرًا لكونها أغنية عاطفية جدًا تحمل العديد من الأبعاد الرومانسية والجمالية في داخلها لذلك أخترت هذه الأغنية من ضمن أغاني الألبوم لهذا السبب.


ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير الكليب؟
واجهتني العديد من الصعوبات أثناء تصوير الكليب من أكبر الصعوبات التي واجهتني في تصوير الكليب كان العامل الطبيعي لأن الفكرة التي تم الأتفاق على إنجازها كانت تقيدنا في عوامل مناخية معينة.



هل تابعتي ردود فعل الجمهور على الكليب؟
بالطبع تابعتها وسعيدة جدًا بردود الفعل فوصلني العديد من ردود الفعل سواء كان من الأصدقاء او في الشارع او على السوشيال ميديا وجميعهم إعجابتهم الأغنية كثيرًا وأيضًا عجبتهم فكرة تصوير الكليب موضحة ذلك قائلة:"ردود فعل الجمهور الذي قام بالإستماع إلي الأغنية كانت مريحة ومشرفة جدًا".



حدثينا عن بدايتك في مجال الغناء؟
في البداية تعلقت كثيرًا بالغناء عبر سماع صوت والدي الذي كان دائمًا يغني لي في البيت اللون التونسي التقليدي والطربي الشرقي كذلك، إلي حين أن وصلت إلي سن الثالثة عشرة، ثم تعرفت على الأغنية الملتزمة الشيخ إمام وسيد درويش والرحابنه وغيرهم من أسماء الأجيال السابقة والحديثة، ومع إندلاع ثورات الربيع العربي ذاد فهمي لأمور من حولي بما فيهم الموسيقي الملتزمة، التي قررت المضي قدمًا في تجربتي بها، فكانت أول تجربه لي مع فرقة "مراد جاد" ومن ثم مجموعتي "جهر لموسيقي الانسان"، إلي أن انطلقت رحلتي في الإنتاج الخاص بي في مشروع يحمل اسمي عام 2019، بإغنية هي الاولى نسخة فيديو كليب بعنوان "كيما الريح".

من الذي دعمك في بداية مشوارك الفني؟
العديد من أهلي قدم لي الدعم ولكن أكثرهم دعمًا لي هو استاذي وعازف العود محسن بن حمد، والفنان التونسي ياسر جرادي.


لماذا لم تطرحي أغاني الألبوم مرة واحدة؟
فكرة طرح أغاني الألبوم مرة واحده لم تستهويني من قبل لأن الأغنية كعمل فني هي كالمولود الجديد لأي أم يستحق وقتًا معينًا للنمو حتى يكتمل تكوينه.


هل تري أن فكرة طرح أغنية كل فترة من أغاني الألبوم ستجذب الجمهور أكثر؟
بالتاكيد ستجذب الجمهور لأغنية وهقدر أهتم بها أكثر على السوشيال ميديا واعطي فرصة للجمهور أن يستمع إليها.


حدثينا عن ألبوم "كيما الريح"؟
هو ألبوم يحمل سبع أغاني من أنماط موسيقية مختلفة ولهجات متنوعة ما بين العربية الفصحى والتونسية والشرقية وغيرها وتم اعداده عام 2019، ومن أسماء أغاني الألبوم "نجمة عمري وعشقة صيف والمغني محمود درويش ونحب نطير" وباقي اسماء الألبوم لا استطيع الإفصاح عنها الآن.


لماذا أخترت لون الموسيقى التي تمزج بين الموسيقة الشرقية والعالمية؟
في الحقيقة هو إختيار له علاقة بميولي الشخصي فيما يخص الألبوم لما تعبر عنه الموسيقى الغربية من إندفاع يعبر عن معنى الكلمات المغنات التي لا تخلو من التحفيز والحرية.


مع مين تتمني عمل ديو؟
اتمنى عمل ديو مع العديد من المطربين ومن ضمنهم الفنان التونسي لطفي بوشناق.


ما أعمالك الجديدة؟
حاليًا بحضر لمشروع موسيقي جديد وكل تركيزي منصب عليه وهو بعنوان"سبع أرياح" سيكون في إطار جديد إلي حدًا ما وهو برنامج يحمل 14 حلقة سيكون على القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وسيتم إنتاج سبع أغاني به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ أقل من ساعتين

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ ساعة و نصف

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأمريكية إليز ليبيك في حوار جريء لـ"الفجر الفني": اتمنى تقديم أعمال بروح فيروز وأم كلثوم (صور)

أدهم سليمان: "يا سمرا" وصلتني لشريحة جديدة من الجمهور.. وهذا سر أغنية "المراية" (فيديو وصور)

أمينة: سعيدة بردود الفعل علي كليب "السهرة ولعانة" (صور)

للمرة الثانية.. "معرفة قديمة" لـ هيثم شاكر يتصدّر موقع iTunes

آية عبدالرؤوف لـ"الفجر الفني": انتظروا أغنية مختلفة.. وعمرو دياب مثال للفنان الناجح

هيثم سعيد لـ الفجر الفني: الألبوم استغرق عام ونصف.. وأتمنى إلغاء امتحان الغناء بالنقابة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

06:57 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status