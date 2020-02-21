السفير محمد العرابي يبكي على الهواء

بكى السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الهواء أثناء حديثه عن والده المتوفى، مشيرًا إلى أن والده عاش طفولة صعبة خاصة بعد فقدان والديه في سن صغير ثم قام بتربيته عمه.



وقال "العرابي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "والدي عاش في سلام ورحل فى هدوء"، لافًتا إلى أن والده كان يعطي نصائح له كل فترة وليس بصفة دائمة ولم يكن يستخدم أسلوب العقاب.



وأوضح: "والدي نصحني بعدم تدخين السجائر، وإلى وقتنا هذا لم أدخن سيجارة في حياتي، متابعًا: "لم يكن يتوقع إني سأتفوق تعليميا ولكنه عاصر فترتي الأولى أثناء عملي بوزارة الخارجية".

