خاص| لـ"الفجر الفني": الموسيقار الكبير "عمر خيرت" يحتفل مع الساقية بعيد ميلادها الـ 17 في حفل جماهيري كبير (صور)

في إطار إحتفالات ساقية الصاوي، بعيد ميلادها الـ17، وبالتزامن مع ميلاد الأديب الراحل عبد المنعم الصاوي، أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا وسط حضور جماهيري ضخم، وذلك مساء أمس الخميس.



صعد المهندس محمد الصاوي، مؤسس ساقية عبدالمنعم الصاوى معلنًا عن بدء الاحتفال بعيد ميلاد الساقية السابع عشر وسط حضور جمهورها الكبير بقاعة النهر، مقدرّا وشاكرًا لهم حبهم ودعمهم الدائم للساقية وما تقدمه من فن وفكر وثقافة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



وألقى محمد الصاوي، كلمته قبل بدء الحفل قائلًا: "فى هذه الساعات نحتفل بمرور 17 عامًا على تأسيسها فى اليوم الذى ولد فيه الأديب الراحل عبدالمنعم الصاوى تقديرًا لجهوده فى إعلاء قيم التنوير والفكر والثقافة.



واختتم "الصاوي" كلمته قائلًا: "بتحية الجمهور وقدّم تحية خاصة كبيرة لموسيقار مصر الكبير عمر خيرت وشكره على تلبية نداء الاحتفال بعيد ميلاد الساقية لإحياء حفل موسيقى جماهيرى يُحفر فى ذاكرة الساقية.



وما هي إلا دقائق حتى صعدت الفرقة الموسيقية على المسرح ومن بعدها صعد الموسيقار الكبير الذى لرافق صعوده تصفيق حار وكبير من الجمهور الذي استعد لقضاء ليلة لن ينساها وفورما جلاس خيرت على البيانو قام بتحية الجمهور وشكر كل من الساقية والمهندس محمد الصاوين وعائلته لما لهما من دور مهم في المجتمع المصرى لما يقدماه من مجهود ذاتي يسهم فى نشر الفن والثقافة.



قدّم "خيرت" مجموعة كبيرة من ألحانه العظيمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ ومنها "ضمير أبله حكمت، في هويد الليل، مسألة مبدأ، زي الهوى، فيها حاجة حلوة، ليلة القبض على فاطمة، مافيا، الخواجة عبد القادر، قضية عم أحمد، مكان فى القلب، فيها حاجة حلوة، 100 سنة سينما".