Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير السياحة والآثار يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها أمام الصحافة العالمية باليونان (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:10 م
Advertisements
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
حسام زيدان
Advertisements
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من اللقاءات مع العديد من القنوات التليفزيونية اليونانية ووكالات الأنباء العالمية منها الاسوشيتيد برس ورويترز والوكالة الفرنسية وغيرهم. 

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، بحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام اليونانية والعالمية، وذلك عقب نهاية لقاء الوزيرين بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة أثينا.

وأجاب الوزير على العديد من الأسئلة الصحفية والتي تركزت حول عدد من الموضوعات حيث أجاب عن التجهيزات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير واصفا إياه " بالحلم الذي تحقق".

كما أجاب عن عدد من الأسئلة التي ترمزت حول الاكتشافات والافتتاحات الأثرية التي ساهمت بشكل ملحوظ في الترويج لمصر عالميًا بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وسائل الإعلام اليونانية السياحة والآثار أثينا

أخبار تهمك

الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

منذ ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 9 ساعات

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ ساعة و 10 دقيقة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 20 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكشف عن مصير إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك

منذ ساعتين

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الآثار يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة

رئيس السياحة بالأقصر: عودة السياحة الثقافية تدين بالولاء للاكتشافات الأثرية الجديدة (فيديو)

وزير السياحة والأثار يلتقي نظيره اليوناني

وزير السياحة والآثار يدعو نظيره اليوناني لحضور "الليلة المصرية" ببرلين

خالد العناني يلتقي وزيرة الثقافة اليونانية لبحث التعاون

وزير السياحة والأثار: مصر واليونان تتقاسمان إرثا حضاريا فريدا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

06:27 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status