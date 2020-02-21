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وزير الرياضة يكرم هاجر فتحي بطلة الكاراتيه

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:09 م
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وزير الرياضة يكرم الأبطال
وزير الرياضة يكرم الأبطال
محمد طه
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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعبة هاجر فتحي محمد، والتي فازت بالميدالية الفضية في بطولة إفريقيا بالمغرب 2020 للكاراتيه.

واستطاع نادي الغردقة الرياضي أن يحفر اسمه في مركز متقدم بين الصفوف الأولى بتميز لاعبيه في الألعاب المختلفة منها لعبة الكاراتيه.

حيث توجت اللاعبة هاجر فتحي محمد بلقب بطلة منتخب مصر في الكاراتيه، وذلك بعد حصولها على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا بالمغرب للكاراتيه.

ومن جانبها، أكدت هاجر فتحي أنها ذهبت للبطولة لمواجهة أبطال العالم حيث كانت المنافسة شرسة وكان توفيق الله حليف لها بحصولها على الميدالية الفضية.

وفي هذا السياق يقول محمد الشيخي رئيس مجلس إدارة النادي إن اللاعبة هاجر هي ضمن فريق لاعبين متميزين حققوا بطولات ومراكز للنادي.

يذكر أنه حضر التكريم الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الإتحاد العربي للكاراتيه.
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