شاهد.. تعليق أحلام بالمشاركة في حفل صناع الأمل (فيديو)









كشفت الفنانة أحلام عن سعادتها بالمشاركة في حفل صناع الأمل.وعبرت "أحلام" خلال لقائها بتليفزيون دبي قائلة: من 25 سنة سويت أوبريت الحلم العربي، ومازلت لما بشوفوا بيعينيني في قلبي، واليوم لما دخلت لصناع الأمل صرت أغني وما أدري شو أقول وطلعت أشوفهم يبكون.وفي سياق أخر بينت التصاريح الاعلامية في برنامج تريندنج الذي يعرض على قناة MBC Trending، عن حقيقة العقد الذي قامت بإرتدائه الفنانة أحلام خلال حفل تكريمها في السعودية.وكشفت أن "أحلام" سافرت إلى لندن من أجل الاتفاق مع تاجر الألماظ "سامر حليمة"، فقام بتصميم لها عقداً من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وأثار هذا العقد الحديث والجدل من قبل الجمهور ونشرات الاخبار.