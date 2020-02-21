Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الإسماعيلي 0 × 1 بيراميدز | دور الـ 16 من كأس مصر الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:08 م Advertisements محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار منذ ساعة قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر منذ حوالي 3 ساعات فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية منذ حوالي 9 ساعات الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي منذ حوالي 9 ساعات لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب منذ ساعة و 10 دقيقة أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر منذ حوالي 6 ساعات تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا منذ حوالي 21 ساعة فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير منذ حوالي 11 ساعة عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة منذ حوالي 20 ساعة سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر منذ حوالي 7 ساعات أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك منذ حوالي 15 ساعة بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي منذ حوالي 3 ساعات خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟ منذ ساعة و 15 دقيقة الأهلي يستقر على عقوبة كهربا منذ أقل من ساعة عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر منذ أقل من ساعتين الكشف عن مصير إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك منذ ساعتين