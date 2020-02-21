الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

يلتقي فريق برشلونة مع فريق إيبار يوم غد السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏ESPN، إلى إن ليونيل ميسي لاعب برشلونة لن يرتاح غداً أمام إيبار، حيث يُفضل كيكي سيتين مدرب البارسا مشاركته غدا وعدم إراحته قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق نابولي مع نادي برشلونة يوم الثلاثاء القادم على ملعب السان باولو في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من البطولة الأوروبية.

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال مدريد صاحب الصدارة.