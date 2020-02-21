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رئيس حي باب الشعرية: عقوبات رادعة لكل من يساند المخالفين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:01 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية بالقاهرة، أن الحملات ضد المخالفين مازالت مستمرة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من ساندوهم.

وأوضح "هاشم"، أن الحي أصبح خالي تمامًا من فوضى التوكتوك، كما سيتم القضاء على فوضى عشوائيات العمل دون تراخيص أو الاعتداء على المال العام الخاص بالدولة.

وتوعد "رئيس حي باب الشعرية"، لكل المخالفين بعقوبات رادعة ولا ملجأ سوى للقانون الذي يحكمنا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وبتعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للقضاء على الفاسدين.

وتابع: "قام المركز التكنولوجي بالحي، بحصر جميع المحال والمباني من خلال كاميرات المراقبة الرقمية، للتصدي لجميع المخالفين والخارقين للقانون".

وأوضح "هاشم"، أن اجهزة الحي واصلت حملاتها اليوم لغلق المنشآت الصناعية المخالفة للقانون، وتم مصادرتها للجهات المختصة لأخذ الإجراءات اللازمة.

وأكد رئيس حي باب الشعرية: "مستمرون في الشوارع ليكون حي بلا مخالفات، خاصة في ظل اتاحة الدولة قانون لتقنين أوضاع الأراضي الغير مرخصة".
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الكلمات المفتاحية

عشوائيات باب الشعرية التوك توك

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