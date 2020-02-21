قفزة عالمية.. أزارو يسجل الهدف الأول له في الدوري السعودي مع الاتفاق برأسية رائعة (فيديو)

نجح المغربي وليد أزارو في إحراز أول أهدافه مع الاتفاق السعودي بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في شباك الفيصلي.

وفي الدقيقة ٥٧ تمكن لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي بضربة رأسية رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة من الجهة اليسرى.

وكان أزارو قد خاص ٤ مباريات مع الاتفاق منذ الانضمام إليه في يناير الماضي قادمًا من الأهلي لنهاية الموسم.



