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"تعاون ومباحثات ثنائية".. مؤتمر صحفي لوزير السياحة والآثار بأثينا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:46 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، مؤتمرا صحفيا، عقب لقائهما بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة اليونانية أثينا، حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام اليونانية والعالمية.

وتم خلال المؤتم استعراض ما توصلت إليه المباحثات الثنائية، ومناقشة تعزيز سبل التعاون لمحاربة الاتجار الغير مشروع في الآثار،  والاستفادة من خبرات البلدين في مجال العمل المتحفي حيث تتمتع اليونان بخبرة واسعة في هذا المجال وسوف يستمر التنسيق في هذا الإطار خاصة مع قرب افتتاح المتحف اليوناني الروماني.

واستعرض وزير السياحة والآثار، جهود الدولة المصرية في استرداد العديد من القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية سواء عن طريق العلاقات الدبلوماسية أو القضائية.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار مباحثات تعاون اخبار مصر اثينا

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