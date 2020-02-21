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"المجموعة المالية " تتصدر الأعلي تداولاً بشركات السمسرة في البورصة خلال أسبوع

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:26 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن  شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، قد إحتلت ، صدارة قائمة أعلى 20 شركة وساطة مالية بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي ، وبحصة قدرها 66.9% من التعاملات، وقيم تداول بلغت 8.33 مليار جنيه، وجاء في المركز الثاني شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ، بحصة 10.9%، وقيم تعاملات 1.3 مليار جنيه.

وإحتلت شركة فاروس للوساطة في الأوراق المالية، المركز الثالث  بحصة بلغت 3.6%، وقيم تداولات 443.32 مليون جنيه، ثم بالمركز الرابع  هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 3.5%، وقيم 443.34 مليون جنيه.
وحصلت  شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية علي المركز الخامس بحصة 1.8%، بقيم تداول 229.77 مليون جنيه. 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر egx30″” الرئيسي بنسبة 1% ليسجل مستوى 13720 نقطة، و”egx70ew” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% إلى 1256 نقطة، وegx100″” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.7%  خلال تعاملات الأسبوع االثالث من فبراير، و أغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، مقابل 700.7 ملياربالأسبوع السابق له.

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