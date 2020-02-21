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منظمة الصحة العالمية: فريقنا يصل ووهان الصينية غدًا السبت

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، أن وفدًا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية يوم غد السبت، وتم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن فيروس "كورونا"، لافتة إلى أنه تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس.

يذكر أن قامت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي بإطلاع منظمة الصحة العالمية، على انتشار الالتهاب الرئوي من أصل غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في قلب الأراضي الصينية، وأثبت الخبراء أن عامل المرض هو الفيروس التاجي من نوع إن.سي.إو.في. 2019.

هذا وتجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين الـ75 ألف شخص، 2236 حالة وفاة، أكثر من 18 ألف تم علاجهم، أما خارج البر الرئيسي للصين، تم اكتشاف أكثر من ألف حالة إصابة في 26 دولة.

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الكلمات المفتاحية

ووهان منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية

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