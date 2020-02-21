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أمير المدينة المنورة يطمئن على رجال الأمن المصابين في حادثة اطلاق النار

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، بالاطمئنان على على الحالة الصحية لـرحال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار، خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم (الجمعة)  باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من طراز "إنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.


وأضاف المتحدث: بمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن ما اقتضى مداهمته، وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.






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