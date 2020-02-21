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أماني الرياحي تكشف ل"الفجر الفني" تفاصيلها ألبومها الجديد"كيما الريح"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:57 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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انتهت الفنانة التونسية أماني الرياحي، من تسجيل أغاني البومها الجديد الذي يحمل اسم "كيما الريح" الذي طرحت منه أغانيتين على طريقة الفيديو كليب.


وكشفت أماني، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أن البوم "كيما الريح" يتضمن سبع أغاني من أنماط موسيقية مختلفة ولهجات مختلفة فيتضمن اللغة العربية الفصحى والتونسية الشرقية وغيرها، وانتهت من اعداده منذ عام 2019.

وأضافت أن أسماء أغاني الألبوم هي "عشقة صيف، والمغني محمود درويش، ونحب نطير، ونجمة عمري" وتعاونت من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين، ومن المقرر تصويرهم وطرحهم على طريقة الفيديو كليب.


ويذكر أن آخر أعمال أماني الرياحي، أغنية "نور الشمس في عيونك"، التي طرحتها في عيد الحب، والأغنية من كلمات الشاعرة التونسية زينب هداجي، ومن ألحانها، ومن توزيع كريم الغرياني.
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