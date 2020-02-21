دوللي شاهين تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "شاهين" في هذه الصورة مرتدية مايوه يجمع بين اللون الابيض والبرتقالي، ونظارة شمسية مع شابوه من اللون البرتقالي.وكتبت "شاهين" على هذه الصورة قائلة: واضح اني اتحرقت من الشمس.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الشمس متحرقش القمر، ربنا يحميكي يارب.وفي سياق أخر قدمت "شاهين" العديد من الأعمال الغنائية منها نظرة واحدة، غير كل البنات، أنا جيت، جديد عليا، سنة سعيدة، لو عالفراق.وشاركت "شاهين" في عدة أعمال فنية منها راس الغول، نص دستة بنات، المرافعة، وش السعد.