تاديتش يكشف حقيقة اهتمام برشلونة بالتعاقد معه

كشف اللاعب الصربي تاديتش لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي حقيقة اهتمام فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وقال تاديتش في تصريحات صحفية: "لم أكن مُتفاجئاً بذلك، ولأني أثق بنفسي ولأني قدمت موسما رائعا في العام الماضي، ولكنني قلتها في العديد من المرات أياكس هو بيتي ولا يوجد سبب للمغادرة، ولدي عقد حتى 2026".

وكان فريق برشلونة يبحث التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الحالية بعد إصابة عثمان ديمبلي لمدة 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن البارسا تعاقد مع مارتن برايثويت لاعب فريق ديبورتيفو ليجانيس بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق والمقدر بمبلغ 18 مليون يورو.