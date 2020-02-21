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عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:27 م
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شيكابالا
شيكابالا
الفجر الرياضي
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أصبح محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك مهددًا بعقوية قاسية من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، علي إثر التصرفات الغير لائقة التي صدرت منه عقب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

وانطلق "شيكابال" فرحًا على أرضية الملعب عقب انتهاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بعد تتويج فريقه بكأس البطولة، وقام بتوجيه إشارات بذيئة وغير أخلاقية للجماهير الحمراء، مما نتج عنه اشتباكات بينه وجمهور الأهلي بعد استفزازه لهم وزميله عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض.

عقوبة قاسية تنتظر "شيكابالا" بعد أزمته مع جمهور الأهلي:

وتنص لائحة الانضباط الخاصة بمخالفة عناصر اللعبة، فإن السلوك الرياضي المشين وإثارة الجمهور والإعتداء أو محاولة الاعتداء على عناصر اللعبة تتدرج بين الغرامة بحد أدني 50 ألف جنيه والإيقاف وقد تصل عقوبتها إلى الشطب نهائيًا.

عقوبات اتحاد الكرة لن تطول "شيكابالا" فقط، بل سيتعرض بعض لاعبي الفريقين للعقوبات أيضا، خاصة بعد المناوشات التي حدثت خلال المباراة بين طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بالإضافة للاشتباكات التي حدثت بعد انتهاء المباراة بين لاعبي الفريقين والتي تعرض علي اثرها "كهربا" للطرد.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أعلنت في بيان عقب المباراة أنها ستقوم ببحث أحداث لقاء السوبر جيدًا، والاطلاع علي تقرير مراقب المباراة قبل الإعلان عن العقوبات المناسبة على المخطئين للحفاظ على هيبة الكرة المصرية.

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