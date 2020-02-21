بتهمة الكذب.. التفاصيل الكاملة لقضية سجن مستشار ترامب 40 شهرا

تحاكم وزارة العدل الأمريكية مساعدي الرئيس ترامب بسبب قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الماضية، وسط تخوفات من تكرار نفس الأخطاء، حيث حذرت المخابرات أمريكية من المساعي الروسية في مساعدة الرئيس دونالد ترامب لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر القادم.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسئولين أمريكيين، أن هناك تحذيرات وردت في تقرير سرية قُدّمت إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في 13 فبراير الجاري.



مستشار ترامب

عبرت إيمي بيرمان جاكسون، القاضية الأمريكية، عن "اشمئزازها" من روجر ستون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي تحكم عليه بالسجن أربعين شهرا، في المحكمة التي ترأستها في واشنطن، قائلة " إن ستون مارس "سلوك تهديد وترهيب تجاهها".



وأدانت المحكمة روجر ستون، 67 عامًا، في نوفمبر الماضي، بسبع تهم بينها الكذب على الكونجرس الأمريكي، والعرقلة وإغراء الشهود، وأكدت القاضية جاكسون، أن ستون هددها، ويري ترامب، إنه يجب تبرئة مستشاره السابق.



يعتبر ستون سادس مساعد لترامب يدينه القضاء الأمريكي بجرائم تتعلق بتحقيق أجرته وزارة العدل، كشف عن محاولات روسية لدعم ترامب في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 في مواجهة هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي.



روجر ستون

عمل السياسي المخضرم روجر ستون مع الجمهوريين منذ سبعينيات القرن الماضي، ولديه وشم بصورة ريتشارد نيكسون على ظهره.



كان ستون ناشطا، خلال التسعينيات، في جماعة ضغط لخدمة مصلحة أعمال ترامب في قطاع الكازينوهات. وفيما بعد ساعد في حملة ترامب الفاشلة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية عام 2000.



أفادت تقارير إعلامية، طبقا لتقرير وثائقي نشرته شبكة نتفليكس بعنوان "Get Me Roger Stone"، أن روجر ستون المخطط الاستراتيجي، الذي شجع ترامب على خوض السباق الرئاسي مرة أخرى.



تهم ستون

أثبت القضاء الأمريكي تهمة بالكذب على لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي ضد المستشار الرئاسي السابق، حيث حاول الاتصال بموقع ويكيليكس، الذي نشر رسائل بريد الكتروني أضرت بحملة هيلاري كلينتون الانتخابية.



توصل مسئولو المخابرات الأمريكية، أن قراصنة روسيين هم الذين سرقوا هذه الرسائل الالكترونية، سيمكث ستون لمدة عامين تحت الرقابة بعد قضائه فترة السجن، وقد الزمته المحكمة بغرامة مبلغ 20 ألف دولار، كما يجب عليه قضاء 250 ساعة في الخدمة المجتمعية.



ولا يجب على ستون تسليم نفسه إلى السجن حتى يحكم القاضي في دعوى الاستئناف التي رفعها محاموه، يعتبر هذا الحكم الصادر بحق مستشار ترامب السابق أقل من العقوبة التي طالب بها الادعاء وهي السجن من 7 إلى 9 سنوات.



إيمي جاكسون

أكدت القاضية إيمي بيرمان جاكسون، في المحكمة التي ترأستها في واشنطن، الخميس، أن ستون مارس "سلوك تهديد وترهيب" ضدها، وعبرت القاضية عن اعتقادها بأن ستون "كان يعرف بالضبط ما يفعل"، عندما نشر صورةً على مواقع التواصل الاجتماعي السنة الماضية لعلامة تصويب بجوار رأسها، وزعم ستون أنه كان يعتقد أن علامة التصويب ما هي إلا صليب عادي.



أكدت جاكسون، أنه لا يمكن التساهل بالنسبة لحكم العدالة، ولا يمكن للمحكمة أن تقف مكتوفة اليدين وتقول إن هذا هو روجر"، أي أنه سلوك معتاد منه، مؤكدة أن ستون " لم يُحاكم بسبب مساندته للرئيس، فقد حكوم لمشاركته في أعمال تستر لمصلحة الرئيس."



دفاع ترامب

دافع الرئيس الأمريكي عن ستون بعد صدور الحكم عليه، أكد ترامب، أنه ليست هناك خطط حالية لإصدار قرار بالعفو عن ستون، غير أنه نفى ذلك في مناسبة أخرى "في وقت ما، سوف اتخذ قرارا".



وأضاف ترامب "كنت أحب أن يبرأ روجر، وأحب أن أرى هذا يحدث لأنني اعتقد شخصيا إنه لقى معاملة غير عادلة بالمرة".



براءة ترامب

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، في قضية لعزله بدعوى إساءة استخدام السلطة وتعطيل الكونغرس، وجاءت البراءة بعد أسبوعين من المحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.



وأضافت نيويورك تايمز أن داعمين لترامب، في أثناء الإحاطة، احتجوا بأن الرئيس اتخذ موقفا حازما إزاء روسيا، وبناء على ذلك توطدت العلاقات مع أوروبا.



وغرّد شيف في النائب الديمقراطي "لو أن ترامب كان قد "تدخل" بأي شكل من الأشكال في تداول المعلومات فيما بين وكالات الاستخبارات الأمريكية والكونغرس بخصوص تدخل أجنبي في عملية الانتخابات، فإنه بذلك "يمثل تهديدا" لمحاولات لإيقاف مثل هذا التدخل.

