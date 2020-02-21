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رأس المال السوقي ينخفض 0.7% بنهاية ثالث أسبوع من فبراير
الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:20 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الجاري ، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، مقابل 700.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بتراجع بلغ نسبته 0.72 %.
رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية
وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5% ، كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.
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