رأس المال السوقي ينخفض 0.7% بنهاية ثالث أسبوع من فبراير





أخبار البورصة المصرية





تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الجاري ، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، مقابل 700.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بتراجع بلغ نسبته 0.72 %.









رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية



