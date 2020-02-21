Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يفتح باب حجز تذاكر مباراة صن داونز

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

صرح العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بأنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.


وأضاف مرجان بأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.


والجدير بالذكر أن الأهلي حصل على الموافقة الأمنية بإقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

منذ ساعة و 22 دقيقة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 21 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 10 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

منذ ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و نصف

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 16 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

05:01 م

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

05:30 م

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status