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بورصة النيل تصعد 2.9%.. وتحقق تداولات بـ 4.4 مليون جنيه في أسبوع

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:12 م
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بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
 
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل ق سجلت  نحو 4.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.1 مليون ورقة منفذة على 480 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 66.66% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33.34%.

وفقا للتقرير ، فقد حقق مؤشر بورصة النيل  صعوداً بنسبة 2.96% خلال الأسبوع المنقضي وجاء مخالفاً لجميع مؤشرات البورصة المصرية.


مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30"بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة ، وسجل مؤشر  "EGX 100" تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.
 

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