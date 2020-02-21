بورصة النيل تصعد 2.9%.. وتحقق تداولات بـ 4.4 مليون جنيه في أسبوع





أخبار البورصة المصرية

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل ق سجلت نحو 4.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.1 مليون ورقة منفذة على 480 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 66.66% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33.34%.





وفقا للتقرير ، فقد حقق مؤشر بورصة النيل صعوداً بنسبة 2.96% خلال الأسبوع المنقضي وجاء مخالفاً لجميع مؤشرات البورصة المصرية.









مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30"بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة ، وسجل مؤشر "EGX 100" تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.



