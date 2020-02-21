"الصحة العالمية" تؤكد: تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الصين





أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي ، تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الصين.





وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، بوجود 8 وفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين.





كما أعرب عن قلق المنظمة من انتشار فيروس كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، لافتاً إلى أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا"، موضحًا أن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.





وأضاف: أن "المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لـكورونا لاحتواء الفيروس".





و دعت الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، الأسرة الدولية إلى الضرب بقوة بدون انتظار، ضد الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين، و1100 في أماكن أخرى في العالم.





ومن جدير بالذكر أن العديد من الدول منعت دخول المسافرين القادمين من الصين، فيما علقت العديد من شركات الطيران الرحلات إلى هذا البلد.



