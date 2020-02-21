Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة العالمية" تؤكد: تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الصين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي، تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بوجود 8 وفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين.

كما أعرب عن قلق المنظمة من انتشار فيروس كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، لافتاً إلى أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا"، موضحًا أن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.

وأضاف: أن "المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لـكورونا لاحتواء الفيروس".

ودعت الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، الأسرة الدولية إلى الضرب بقوة بدون انتظار، ضد الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين، و1100 في أماكن أخرى في العالم.

ومن جدير بالذكر أن العديد من الدول منعت دخول المسافرين القادمين من الصين، فيما علقت العديد من شركات الطيران الرحلات إلى هذا البلد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا الصين الصحة العالمية

أخبار تهمك

زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

منذ ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 21 ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

منذ ساعة و 23 دقيقة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

المدير العام لـ"لصحة العالمية": واثق من قدرة الصين على احتواء فيروس كورونا الجديد

وزارة الصحة: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 7

الرئيس الصيني: واثق من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا "الشيطان"

الرئيس الصيني: احتواء فيروس كورونا يظل مهمة شرسة ومعقدة

بسبب فيرس كورونا.. الولايات المتحدة تحذر المواطنين من السفر إلى الصين

بريطانيا تبلغ عن أول حالتين إصابة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

05:01 م

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

05:30 م

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status