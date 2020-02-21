القبض على مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة

وأضاف المتحدث أنه متابعة الجاني من قبل دوريات الأمن أوضحت أنه تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر.



