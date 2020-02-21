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بالأرقام.. تعرف على تفاصيل فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
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بدأت صباح اليوم الجمعة، فعاليات سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ، حيث يُشارك فى المهرجان 25 قبيلة من مختلف محافظات مصر، ويستمر حتى 23 من فبراير الجاري، برعاية محافظة جنوب سيناء واتحاد الهجن الإماراتي.

وحدد الاتحاد المصري للهجن، 125 ألف درهم إماراتي، مهداه من الاتحاد الإماراتي، كجوائز للفائزين، بواقع 2000 درهم للفائزين بالمراكز الخمس الأولى، و1000 درهم للفائزين بالمراكز الأخرى، حيث يتسابق 1100 جمل من مختلف الفصائل.

وسبق لمحافظة جنوب سيناء تنظيم فعاليات مضمار لسباق الهجن واستقبال الهجانة المُشاركين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء والتى بدورها كلفت فريق طبى للإشراف على اتخاذ إجراءات الطب البيطرى وتركيب الشرائح الإلكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه.

وعن سباق الهجن الذى انطلق صباح اليوم الجمعة، فإن 1030 مطية، تم الانتهاء من تسجيلها لتُشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر، حيث يستمر السباق بواقع 30 شوطًا كعدد أشواط رسمية، مُقسمة على مدار 3 أيّام تبدأ صباح اليوم الجمعة وتنتهى ظهر الأحد.

والاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء، هم الجهات المسئولة عن السباق، الذى يتم على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ.

وتُشارك فى السباق هجن من محافظات شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، الوادى الجديد، سوهاج، المنيا وأسوان، حيث تم تجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، فى أقل وقت ممكن.

ويعمل الفريق الطبى المتواجد على اتخاذ إجراءات الطب البيطرى، والتى تتضمن تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه.

والسباقات التنشيطية للهجن تتم بدعم الإمارات شهريًا، وتختتم فى إبريل المقيل بسباق ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء.
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الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ سباق الهجن الاتحاد المصري للهجن

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