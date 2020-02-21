حصاد البورصة في أسبوع .. ارتفاع قيم التداول لـ 10.7 مليار جنيه





حصاد البورصة المصرية

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.171 مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 707 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن الأسهم قد استحوذت على نسبة 66.66 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 33.34 % .









تداولات الشركات المدرجة بمؤشرات البورصة المصرية



ووفقاً لتقرير البورصة ، فقد وزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ، ما بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 436.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 44.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"EGX 70" نحو 4.4 مليار جنيه، بحجم تداول 678.4 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 31.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"EGX 100" نحو 6.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 75.4 ألف عملية.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30"بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة.





وسجل مؤشر "EGX 100" تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.

