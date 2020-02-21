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عاطف عوض لـ"الفجر الفني": لدينا فروع كثيرة لمعهد الباليه.. ونُفكر في تعاون مع الثقافي الروسي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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كشف الدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه عن التفكير في بروتوكولات، وذلك ضمن عام العلاقات المصرية الروسية 2020 بقيادة الدكتور أشرف زكي.

وقال دكتور عاطف عوض، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أنا بافولوفا، هي رائدة فن الباليه ومن الطبيعي أن يوضع التمثال في ساحة المعهد العالي للباليه.

وتابع "عوض"، لدينا فروع لمعهد الباليه كثيرة في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات.

وأشار "عوض"، عن عام العلاقات المصرية الروسية 2020، لدينا إستعداد بعقد بروتوكولات مع المركز الثقافي الروسي، وذلك بقيادة الدكتور اشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون.

ومن الجدير بالذكر أن أنا بافولوفا، هي رائدة فن الباليه، وأول راقصة روسية في مصر، وتم إزاحة الستار عن التمثال الخاص بها في إحتفال حضره دكتور أشرف زكي، وعمداء المعاهد التابعة للأكاديمية، والقائم بأعمال السفير الروسي، وأشرف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، ولفيف من الدبلوماسيين، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وذلك بساحة أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للباليه، ومهداه من الفنان النحات أسامة السروي.
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