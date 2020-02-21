أسقف نجع حمادي يلتقي الفائزين بمسابقة 100 مٌعلم كنسي

التقى الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت وابوشوشة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، مع خدام الايبارشية من المتميزين في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسى، ضمن برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسى، وذلك بمقر المطرانية وسط مدينة نجع حمادي – شمال محافظة قنا.



جاء ذلك عقب تكريم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخدام المتميزين من كل إيبارشية علي مستوي الكرازة المرقسية، والتي اقيمت أمس الأول الاربعاء، بالمقر البابوى بالانبا رويس، عقب ختام مؤتمر المتميزين بالمرحلة الثانية.



وخلال اللقاء أشاد أسقف نجع حمادي، بدورهم كمدربين مميزين ممثلين لإيبارشية نجع حمادى، مؤكدا على الاستمرارية فى المشروع وتطبيقه فى كنائس الايبارشية من خلال باقى المدربين بالايبارشية.