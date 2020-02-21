Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. مجلس الدولة ينظر دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:52 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
هدير حمزة
Advertisements
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية ويكون مصدره القرآن والسنة، للإعلان بالتدخل الانضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.

وطالب المدعي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.

وطالبت الدعوى بإصدار قانون جديد أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة عدم التحيز للمرأة على حساب الرجل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة قانون موحد للأحوال الشخصية

أخبار تهمك

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 21 ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و نصف

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

05:01 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

05:30 م

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status