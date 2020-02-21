غدا.. "الإداري" يحكم في دعوى اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب



وقال سمير صبرى مقيم الدعوى، إن دولة قطر دأبت بعد ثورة يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًا ولوجستيًا وتوفير ملاذًا أمنًا لقياداتها والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم في حق الشعب المصري.



ٌوأشار صبري أن قطر تدعم الإرهاب وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، والتي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة العشرات.



وأكد، أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي ارتكبت الجريمة تنتمى لجماعة الإخوان بتخطيط من قيادات الجماعة التي يقيم أغلبهم في قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا منها للقيام بتلك العمليات الإرهابية.



وطالبت الدعوى، المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر خاصة وأن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات.



تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الحكم في الدعوى رقم 69489، التي تطالب بإصدار قرار باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.