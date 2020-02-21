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tamwin رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين تحيا مصر بالهاتف المحمول

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
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tamwin رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين تحيا مصر بالهاتف المحمول 

رابط موقع دعم مصر الذي يمكن من خلاله تحديث بطاقات التموين للمواطنين الحاملين البطاقات التموينية، والمستفيدين من الدعم التمويني، والذي اعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن أن التحديث يتم من خلال موقع دعم مصر باضافة رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، أو أحد المستفيدين منها.
ويأتى ذلك لكي تتمكن الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينينة وإبلاغهم بالمعلومات الهامة الخاصة بمنظومة الدعم السلعي، حيث أشارت أن هذا العمل في صالح المواطن للتعرف بكل جديد في منظومة الدعم من خلال إرسال رسائل نصية بذلك.


موقع دعم مصر

تصدر موقع دعم مصر محركات البحث علي جوجل، حيث يبحث المواطنين عن موعد تحديث بيانات البطاقة التموينية وكيفية تحديث البيانات على موقع رابط موقع دعم مصر التي أطلقته وزارة التموين، ونستعرض معكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية كيفية تحديث البيانات عبر موقع “دعم مصر” لتحديث بيانات بطاقات التموين.


تحديث بطاقة التموين

يقدم موقع دعم مصر بجانب خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية عن طريق الهاتف المحمول، موعد تقديم تظلمات التموين المرحلة 4، حيث ينتظر الكثير من المستبعدين من الدعم التمويني بدء تقديم التظلمات، والتي سوف تكون خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يوفر موقع دعم مصر إلى جانب تحديث بيانات بطاقة التموين، ومتابعة أخبار التموين وتقديم التظليمات على البطاقات التموينية.


بالهاتف المحمول .. تحديث بيانات التموين

أكدت وزارة التموين على أن المواطن صاحب البطاقة التموينية، بمكنه تغيير الرقم الذي قام بتسجيله من قبل، أو إضافة رقم جديد لتحديث البيانات، حيث ان الهدف من ذلك هو مصلحة حامل البطاقة، حيث تتمكن الوزارة من خلال رقم ” الموبايل” من التواصل مع صاحب البطاقة التموينية، مؤكدة على أن عدم تحديث البيانات وإضافة رقم الموبايل لا يؤثر على صرف الدعم التمويني، ولا يؤدي إلى إيقاف عمل أي بطاقة بل إن الغرض منه هو أن يكون هناك وسيلة للتواصل بين الوزارة وأصحاب البطاقات.


رابط موقع دعم مصر

سجل موبايلك على موقع دعم مصر في وذلك لتحديث البطاقات التموينية، حيث كل ما عليك هو الرابط لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بك.


كيفية التسجيل على موقع دعم مصر
فقط كلما عليك الدخول على الرابط السابق واتباع الخطوات التالية لتحديث البيانات:

أضغط على الزر الخاص بسجل رقم الهاتف المحمول.

سجيل البطاقة الخاصة بك أو بالشخص الذي يريد إضافة رقم المحمول.

إضافة رقم بطاقة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

أختار اسم المحافظة.

إضف رقم الموبيل على موقع دعم مصر.

أحفظ المعلومات التي تم تحديثها.

tamwin رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين تحيا مصر بالهاتف المحمول 
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