حسام فارس لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد أدوار 'الأكشن'.. وأولادي الجندي المجهول في حياتي

*تجربتي في مسلسل "البيت الكبير ج3" من التجارب الصعبة والمختلفة لكنها ممتعة.



*أتمنى تجسيد أدوار "الأكشن".



*كنت أتمنى العمل مع الفنان "أحمد زكي".



*أولادي هما الجندي المجهول في حياتي.



*أتمنى العمل مع جميع النجوم الموهوبة.



ماذا عن تجربتك بالمشاركة في مسلسل البيت الكبير ج3؟



تجربتي في مسلسل "البيت الكبير ج3" كانت جميلة جدا وهي من التجارب الصعبة ودوري في هذا العمل كان مختلف عن أدواري في الأعمال السابقة.





هل تابعت ردود أفعال الجمهور على هذا المسلسل؟



بالطبع، تابعت ردود أفعال الجمهور على المسلسل وكانت إيجابية الحمدلله وتفكير الجمهور هل شخصية عادل سوف تتحرك أم لا، ودائما ما يقال لي من قبل الجمهور ان وجودي في هذا العمل أعطى نكهة للمسلسل.





ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟



أن المسلسل فكرته مختلفة عن أي عمل قمت به من قبل، وأنا محب للتغيير ولا أحب تكرار أدوار قمت بها من قبل.





ما الدور الذي تتمنى عمله؟



أتمنى الخوض في أعمال الأكشن.





من كنت تريد العمل معه في زمن الفن الجميل؟



كنت أتمنى العمل مع الفنان أحمد زكي.





ومن من الفنانين الحاليين التي تود أن تعمل معهم؟



أتمنى العمل مع جميع النجوم الموهوبة.





ما من أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟



مسلسل "أسرار"، وتجسيدي لشخصية "الملك فاروق" ضمن احداث مسلسل " ملكة فى المنفى"، فيلم "البرنسيسة" له واقعه مهمة في حياتي لانه كان بعد تعرضي لحادث في عام 2013.



من هو الجندي المجهول في حياتك؟



أولادي هما الجندي المجهول في حياتي.





ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟



أن يكون الدور له معنى سوف يفيد الجمهور الى جانب عدم قيامي بمثله من قبل.





في نهاية حديثنا، ما الأعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟



أستعد لطرح فيلم "عيد جواز" الذي من إخراج أحمد عبد الظاهر، وتأليف أسامة فهمي.

فنان موهوب تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ولكن لحبه الشديد لمجال التمثيل منذ صغره التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت إنطلاقته الأولى في المجال الفني في مسلسل "العائلة" بعد إكتشافه من قبل المخرج "محمد فاضل" وقدم العديد من الأعمال الفنية وأستطاع أن يكسب قلوب الملايين بفنه الراقي المميز.والتقى "الفجر الفني" بالفنان حسام فارس للتحدث معه عن تجربته بالمشاركة في مسلسل البيت الكبير ج3، والسبب وراء إنجذابه لهذا العمل، والأعمال الفنية التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.والى نص الحوار: