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اليوناني بابافاسيليو مديرا فنيا لوادي دجلة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:40 م
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نيقوديموس بابافاسيليو
نيقوديموس بابافاسيليو
علي نبوي
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أعلن نادي وادي دجلة تعاقده رسميا مع اليوناني نيقوديموس بابافاسيليو لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا لمواطنه تاكيس جونياس.

 

وكان نادي وادي دجلة قد أنهى علاقته بالتراضي مع تاكيس جونياس عقب خسارة الفريق في الدوري أمام المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة.

 

وقاد المدرب اليوناني الجديد مران الفريق الدجلاوي اليوم الجمعة للمرة الأولى بعد تعيينه مديرًا فنيا جديدًا للفريق.

 

ويحتل وادي دجلة المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد ١٤ نقطة.

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الكلمات المفتاحية

وادي دجلة نيقوديموس بابافاسيليو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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