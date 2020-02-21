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امرأة تعترف بالتآمر مع "داعش" لتفجير كاتدرائية بريطانية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:33 م
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كاتدرائية القديس بولس
كاتدرائية القديس بولس
وكالات
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اعترفت امرأة بريطانية تدعى صفية أمير الشيخ (36 عاما) من ميدلسكس في جنوب شرق إنجلترا، اليوم الجمعة، بالتآمر مع تنظيم داعش الإرهابي لتفجير كاتدرائية القديس بولس في العاصمة لندن، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقد تحدثت الشيخ في جلسة استماع بالمحكمة الجنائية المركزية في لندن، وقال ممثلو الادعاء: إن "صفية أجرت اتصالًا مع شخص يمكنه تحضير متفجرات، وقامت برحلة استطلاعية لتحديد الموقع التاريخي".

كما استخدمت تطبيق التراسل الفوري "تيليغرام"؛ للترويج لتنظيم داعش بين أغسطس وأكتوبر 2019، ومن المقرر صدور حكم عليها يوم 12 مايو المقبل.

وشنّ تنظيم داعش الإرهابي العديد من الهجمات على لندن خلال الفترة الماضية، من بينها الهجوم الذي شهدته في شهر يونيو عام 2017، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.

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الكلمات المفتاحية

كاتدرائية بريطانية كاتدرائية داعش بريطانيا

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