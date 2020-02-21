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زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:30 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي مساء غد السبت بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

 

الفريق الملكي يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما اكتفى بالتعادل في مباراة الجولة الماضية أمام ضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق.

 

واستبعد زيدان كلًا من جاريث بيل ورودريجو وناتشو لوجهة نظر فنية، بجانب أسينسيو وماريانو وإبراهيم دياز ويوفيتش.

 

وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-

 

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

 

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - مارسيلو - ميندي

 

خط الوسط : تونس كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

 

خط الهجوم : إيدين هازار - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور.

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