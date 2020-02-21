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إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تنظم رياضة روحية للآباء الكهنة والرهبان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:32 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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"تكفيك نعمتي".. نظمت إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك فعاليات الرياضة الروحية السنوية للآباء الكهنة والرهبان بالإيبارشية، وذلك بدعوة وحضور صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الإيبارشية.

وأقيمت الرياضة الروحية، في الفترة من السابع عشر من شهر فبراير الجاري، وحتى العشرين من الشهر نفسه، وذلك بمشاركة الأب جوزيف أنجاري من إيبارشية ميلانو، بالإضافة إلى الأب كميل وليم الذي قام بالترجمة.
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الكلمات المفتاحية

رياضة روحية الآباء الكهنة والرهبان إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك

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