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مسؤول لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية يشارك باجتماع أسرة القديس يوسف بكنيسة قبة الهواء

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أقيم صباح اليوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير، اجتماع أسرة القديس يوسف بكنيسة العذراء بقبة الهواء، وذلك بحضور الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة، وبمشاركة القمص أوغسطينوس منير مسؤول لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية.

حضر فعاليات الاجتماع عدد من أعضاء الاجتماع، حيث ألقى القمص أوغسطينوس بإعطاء نبذة عن لجنة الأسرة وفكرة اللجنة، كما ألقى محاضرة عن "فن القيادة الحكيمة".
مسؤول لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية يشارك باجتماع أسرة القديس يوسف بكنيسة قبة الهواء
مسؤول لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية يشارك باجتماع أسرة القديس يوسف بكنيسة قبة الهواء
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الكلمات المفتاحية

لجنة الاسرة ايبارشية بطريركية

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