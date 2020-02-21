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"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:30 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت أمانة المرأة لحزب مستقبل وطن بالفيوم، ضمن مبادرة "أنت عظيمة" التي أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف وإشراف النائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالمركزية، "يوم المرأة الريفية" لعرض المنتجات والمشغولات الريفية، وذلك برعاية المهندس عبد القادر الجارحي، أمين المحافظة.

وافتتح الدكتور نور الرمادي أمين مساعد الحزب بالفيوم والدكتورة ميرفت عبد العظيم أمينة المرأة بالفيوم، معرض المرأة الريفية بنادي المحافظة، بحضور أمناء الإعلام وشؤن العضوية وأمينات المرأة بالبندر والمراكز والأمناء المساعدين لأمانة المرأة وهيئة مكتب أمانة المرأة بالفيوم.

وتم عرض المشغولات والمنتجات اليدوية من سجاد وأكلمه ومنتجات الفخار، كما ضم المعرض قسم للمنتجات الغذائية التي تشتهر الفيوم بصناعتها مثل الجبن والمربى والمخللات والخبز البلدي وغيرها من المنتجات اليدوية التي تعبر عن الطابع البيئي والشعبي لمحافظة الفيوم.

ونالت المعروضات، استحسان زائري المعرض بما يقدمه من منتجات غذائية وصناعات يدوية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وكما طالبوا تنظيم مثل هذة المعارض بشكل دوري بمراكز المحافظة المختلفة لدعم المرأة الريفية في تسويق منتجاتها.

وأشارت أمينة المرأة بالفيوم، إلى أن هذا اليوم يأتي في إطار مبادرة أنت عظيمة التي أطلقها الحزب تشجيعا للمرأة الريفية على تحسين دخلها وفتح قنوات جديدة للتروبج وتشجيعا لعودة المنتجات اليدوية والمشاريع الصغيرة والتي تأتي ضمن خطة الدولة 2030 لتحسين وضع المرأة المصرية وأن المعرض يأتي تفعيلا للمحور الثالث من مبادرة أنت عظيمة والذي يتمثل في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم "يوم المرأة الريفية"
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الكلمات المفتاحية

يوم المراة الريفية مستقبل وطن الفيوم

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