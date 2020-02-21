عودة الأمطار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت



القاهرة الكبرى

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 22 فبراير 2020 على مدن ومحافظات مصر.