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موعد مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:21 م
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برشلونة ضد إيبار
برشلونة ضد إيبار
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برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني

برشلونة ضد إيبار، يواجه فريق برشلونة ضيفه إيبار مساء غدًا السبت، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.

موعد مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني
ستُقام مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 5 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني
سيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني حصريًا على قناة "بي إنس سبورتس إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 3.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي.

ومن المتوقع أن يبدأ إيبار المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ماركو ديمتروفيتش.

خط الدفاع: أنايتز أربيا - بيدرو بيجاس - إستيبان بورجوس - خوسيه أنخيل.

خط الوسط: سباستيان كريستوفرو - بابا ديوب - إيدو إكسبوسيتو.

خط الهجوم: فابيان أوريانا - سيرجي إنريك - بيدرو ليون.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر بـ53 نقطة، بينما يحتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

ونجح الفريق الكتالوني بالجولة الماضية في تجاوز عقبة خيتافي صاحب الترتيب الثالث بصعوبة شديدة، بعد أن تفوق بهدفين لهدف، في مباراة شهدت تقاربًا كبيرًا في المستوى بين الطرفين وإضاعتهما للكثير من الفرص.

وعلى الجانب الآخر، تم تأجيل مباراته ضد ريال سوسيداد بسبب سوء الأحوال الجوية، ويتواجد الفريق في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مما يجعل المباراة المقبلة مهمة للفريق وصعبة للغاية على البلاوجرانا.
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