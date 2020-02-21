Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسي سعودي: الإصلاح اليمني خان التحالف العربي لذلك السبب

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

شن المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم الجمعة، هجومًا على حزب الإصلاح اليمني، لافتاً إلى أن قيادات الحزب خانوا التحالف العربي من أجل مصالحهم المالية والخاصة.

وقال ديباجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التاريخ والحجر والشجر والبشر أن حزب الإصلاح وبعض قبائل الشمال اليمني تقاعسوا في أداء واجبهم الوطني اتجاه اليمن وتحريره، بل ساهموا في خيانة التحالف والهجوم عليه رغم سعيه الحثيث في تحرير بلادهم، من أجل مصالح خاصة ومالية وأيدلوجية ونتيجة ضيق أفق سياسي واستراتيجي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سياسي سعودي المملكة السعودية التحالف العربي الاصلاح اليمني

أخبار تهمك

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ 39 دقيقة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ نصف ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

منذ ثلث ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

محللون محليون: الآلة الإعلامية لحزب الإصلاح الإخواني تنشط مع كل إنتصار تحققه الشرعية اليمنية

"#الإصلاح_حزب_الغدر".. حملة تفضح خيانة الحزب اليمني

الإصلاح في أحضان المخابرات التركية والإيرانية

الإصلاح اليمني في أحضان المخابرات التركية والإيرانية

خبير عسكري يمني: مشكلة نهم تكمن في خيانة حزب الإصلاح

استطلاع رأي يكشف خطورة إخوان اليمن مقارنة بميلشيات الحوثي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status