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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الفتح

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:05 م
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس مصر بمواجهة الإسماعيلي ضد بيراميدز، في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19"

الأهلي ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ25"

بريشيا ضد نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ23"

بايرن ميونيخ ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

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