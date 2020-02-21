مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الفتح





مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"





أنطلقت مباريات اليوم في كأس مصر بمواجهة الإسماعيلي ضد بيراميدز، في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19"





الأهلي ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ25"





بريشيا ضد نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ23"





بايرن ميونيخ ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.



